Aggressione a Cava, donna spintonata per le scale: fermato un uomo

Momenti di tensione, intorno alle 19.30, in via Matteo Della Corte a Cava de’ Tirreni, dov’ è andata in scena una violenta lite all’interno di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, pare che un uomo avrebbe aggredito una donna, la quale è stata spintonata per le scale.

I soccorsi

La donna, sotto choc, è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Bianca che l’ha trasportata in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia per identificare l’uomo che abita nel medesimo condominio. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.