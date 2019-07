Choc a Cava, donna trovata morta nel parcheggio di un albergo

Dramma a Cava de’ Tirreni, dove una donna di 52 anni, originaria di Scafati, è stata trovata morta nel parcheggio dell’albergo in cui alloggiava.

Le indagini

A rinvenire il cadavere è stato uno dei dipendenti della struttura ricettiva che ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Presenti anche i carabinieri, il magistrato di turno della Procura di Salerno e il medico legale che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo in attesa di svolgere l’autopsia. La pista più accreditata, almeno per il momento, è quella del suicidio.