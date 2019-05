Due furti in poche ore a Cava de' Tirreni: è allarme sicurezza

Continuano i furti a Cava de’ Tirreni. Nella notte tra sabato e domenica i banditi si sono introdotti prima in un’abitazione situata nella frazione San Pietro dove, approfittando del fatto che il proprietario stesse dormendo, hanno rubato soldi, gioielli e veri oggetti preziosi; subito dopo si sono spostati in una villa della frazione dell’Annunziata che, in quel momento, era senza nessuno all’interno, e anche in questo caso hanno portato via un ingente bottino,.

Le indagini

La banda ha colpito nonostante circa diversi uomini, residenti in zona, avessero organizzato un servizio di controllo lungo le strade. Sui due episodi indaga la Polizia.