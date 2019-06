Cava de' Tirreni, blitz della Polizia: bloccati ed espulsi due stranieri

Nel weekend scorso gli agenti di Polizia di Cava de’ Tirreni hanno fermato due cittadini extracomunitari che si aggiravano, con atteggiamento sospetto, nei pressi delle abitazioni presenti nella frazione “Dell’Annunziata”. I due – un 50enne ed un 30enne di origini albanesi – sono stati bloccati e condotti in commissariato per essere identificati anche attraverso i rilievi foto dattiloscopici.

I controlli

Al termine dei controlli, il 50enne è stato indagato in quanto, nonostante la richiesta dei poliziotti, non ha mostrato, senza giustificato motivo, il passaporto, il permesso di soggiorno o un altro documento che attestasse la sua regolare presenza nel territorio italiano. Per questo, d’intesa con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, gli agenti hanno avviato gli adempimenti per l’espulsione dell’uomo dall’Italia, deferendo all’Autorità giudiziaria anche un 49enne italiano, residente a Baronissi, con precedenti, accusato di aver ospitato lo straniero favorendo la sua permanenza illegale in Italia per trarne un ingiusto profitto.

L’espulsione

Anche l’altro extracomunitario fermato dai poliziotti è risultato sprovvisto di passaporto e permesso di soggiorno. Non solo. Ma, da una verifica presso la banca dati, il 30enne albanese pluripregiudicato è risultato destinatario di una condanna per omicidio doloso, detenzione illegale di armi, minacce, lesioni e guida senza patente e con in atto un decreto di espulsione dal territorio italiano. Per questo è stato subito accompagnato presso il C.P.R (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Bari per essere ricondotto nel suo paese d’origine.