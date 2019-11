Cava de' Tirreni, chiusura dell'Anno Giubilare nella parrocchia di Sant'Anna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 24 novembre si terrà la chiusura Anno Giubilare nella parrocchia di Sant'Anna all'Oliveto in Cava de' Tirreni. Alle ore 10 Gran Matinée musicale, alle 10.30 Accoglienza delle autorità religiose, civili e militari e Santa Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Soricelli con annessa indulgenza plenaria e benedizione papale. Con il canto del Te Deum ringraziamo Dio per i tanti benefici ricevuti. Seguirà concerto bandistico. Sarà un'occasione di Grazia per ringraziare il Signore di quest'anno significativo dove abbiamo riscoperto le nostre radici umane e cristiane e poter condividere quanto il Signore continua ad operare nella nostra vita con sentimenti di bontà e di misericordia.

In occasione dell'anno giubilare è stato scritto un libro sulla storia di Sant'Anna che racconta la bellezza di una terra fertile di brava gente della valle metelliano che in 100 anni ha creato sempre ponti si comunione per costruire la civiltà dell'amore e trasmettere valori umani e spirituali.

In Parrocchia è possibile acquistare il meraviglioso libro "Terra Natìa".



Il Parroco don Alessandro Buono