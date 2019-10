Sorpreso a rubare le offerte in chiesa: arrestato 46enne a Cava de' Tirreni

Un 46enne salernitano, P.J le sue iniziali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cava de’ Tirreni con l’accusa di furto. L’uomo, infatti, è stato sorpreso a rubare nelle sale del Convento di San Francesco: ha tentato la fuga ma, in poco tempo, è stato bloccato nei bagni della chiesa, dove i poliziotti della Volanti, a seguito della segnalazione di un prelato, lo hanno trovato con la refurtiva, una cassettina contenente i ricavati dalle offerte dei fedeli abilmente rubata dal muro al quale era ancorata.

Il blitz

Nel corso della perquisizione il pregiudicato (accusato già di reati contro il patrimonio e la persona) è stato trovato in possesso di un arnese atto allo scasso appena utilizzato per l’asportazione della cassettina. Condotto presso gli uffici del Commissariato è risultato inoltre destinatario del provvedimento dell’obbligo di dimora nel Comune di Salerno, con la prescrizione di non allontanarsi senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo gli accertamenti di rito il 46enne è stato arrestato per furto aggravato e violazione dell’obbligo di dimora nel Comune di Salerno e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.