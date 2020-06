Picchiato davanti ad un bar a Cava: 30enne gravemente ferito all'occhio

Un ragazzo di 30 anni rischia di perdere un occhio a causa di un’aggressione subita, nei giorni scorsi, da parte di tre uomini, tra cui due fratelli. L’episodio di violenza si è verificato lo scorso 1 giugno in via Tommaso Cuomo a Cava de’ Tirreni.

La rissa

Il giovane, E.M le sue iniziali, era in compagnia della sua fidanzata davanti ad un bar quando ha iniziato a discutere, per motivi in corso di accertamento, con i tre che, poco dopo, si sono scagliati contro di lui colpendolo con calci e pugni. Poi sono fuggiti lasciandolo in una pozza di sangue. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” dov’è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia a causa delle gravi condizioni dell’occhio destro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Immediato l’intervento anche dei carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell’aggressione, sono riusciti ad identificare i tre: L.F e L.V, due fratelli di 37 e 26 anni, e S.F. Sono in corso le indagini per ricostruire il movente e la dinamica della rissa.