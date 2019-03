Cava de' Tirreni, inaugurata la bretella tra via Pisciricoli e via Vitale

E’ stata aperta questa mattina la nuova strada alternativa alla tratta Strada Provinciale 360, che va dal km 0 al km 0+220 circa, tra l’intersezione di via Pisciricoli e via Aniello Vitale, a Cava de’ Tirreni. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il sindaco e consigliere provinciale Vincenzo Servalli, il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli e i consiglieri provinciali Clelia Ferrara e Antonio Rescigno.

I lavori

La realizzazione della nuova bretella fu appaltata dalla Provincia il 21 novembre 2019, quando alla presidenza vi era proprio Cirielli, per un importo di 806 mila euro. I lavori furono cantierati nel gennaio del 2014, ma sono stati lungamente sospesi per problemi tecnici, amministrativi e contabili, tra cui interferenze con la linea MT (media tensione) dell’Enel e relativo spostamento della cabina di trasformazione con l’attivazione delle procedure espropriative e accatastamento che si sono concluse nel febbraio del 2018.

I commenti

Soddisfatto il primo cittadino Servalli: “In politica vale la regola della continuità amministrativa. L’onorevole Cirielli, durante la sua presidenza della Provincia avviò l’opera che oggi, il presidente Strianese, insieme a tutti noi, ha inaugurato. Per parte mia, ho fortemente sollecitato, anche nel mio ruolo di Consigliere provinciale, il completamento di un’ altra delle tante incompiute cavesi. I tempi della realizzazione delle opere pubbliche sono un grande tema che la politica dovrebbe affrontare per velocizzare le procedure, le gare d’appalto e assicurare la certezza della loro conclusione”. Gli fa eco Cirielli che ricorda con orgoglio: “E’ un’opera che decisi di finanziare da presidente della provincia di Salerno e che oggi apriamo per la città”.

