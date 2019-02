Cava, a fuoco l'auto di un poliziotto: si segue la pista dolosa

Paura, nella notte, in via De Filippis a Cava de’ Tirreni, dove è stata avvolta dalle fiamme l’automobile di un poliziotto in servizio presso il Reparto Anticrimine della Campania.

Le indagini

La vettura, completamente distrutta, era parcheggiata a pochi metri dalla sua abitazione. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato cavese che hanno avviato subito le indagini rinvenendo, nella zona, anche un accendino che potrebbe essere stato usato per appiccare l'incendio. Non è esclusa, quindi, la pista dolosa ma neanche quella dell’atto vandalico. In queste ore gli inquirenti stanno vagliando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per riuscire a risalire all’origine del rogo.