Incendio in una pizzeria a Cava de' Tirreni: corrono i vigili del fuoco

Incendio, ieri mattina, in una pizzeria a Cava de’ Tirreni. Intorno alle 7 il titolare di un bar della zona ha visto uscire del fumo nero dall’interno del locale. Per questo, preoccupato, ha telefonato ai vigili del fuoco che, in poco tempo, sono giunti sul posto per domare le fiamme. Sembra che a prendere fuoco siano stati alcuni oggetti collocati nel retro dei forni.

Le indagini

Nel corso della mattinata sono stati svolti gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato, al termine dei quali è stata acclarata la natura accidentale del rogo. Fortunatamente non sono ingenti i danni causati agli arredi della pizzeria.