Cava, investì 8 persone fuori da una discoteca, va in carcere: è accusato di strage

Il 18 anni di Pagani, C.C le sue iniziali, accusato di strage, per aver travolto, nella notte del 2 novembre, ben otto ragazzi davanti ad una discoteca di Cava de’ Tirreni, è stato rinchiuso oggi in carcere, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa del Gip del tribunale di Nocera Inferiore su richiesta del pm Anna Chiara Fasano. Dagli accertamenti svolti subito dopo l’accaduto, infatti, gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno accertato che il giovane aveva deliberatamente investito le persone con manovre spericolate.

La dinamica

Il 18enne, insieme ad altri giovani di Pagani, si era recato presso la discoteca metelliana per trascorrere la serata. Ma, dopo un litigio di uno di questi con altri frequentatori del locale, il gruppo di Pagani è uscito dalla discoteca per aspettare gli antagonisti sulla strada e fargliela pagare. E così C.C., quando questi ultimi sono usciti dalla discoteca, è salito a bordo della sua automobile Fiat 500 e li ha investiti più volte con una serie di manovre e accelerazioni terminando la sua corsa contro un palo della luce. Le indagini, svolte anche attraverso la visione di vari filmati di video-sorveglianza e grazie alla testimonianza di numerose persone, sono state riferite all’Autorità Giudiziaria, che, dopo aver valutato positivamente gli esiti delle stesse, ha chiesto al Gip l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane con l’accusa di strage. Per questo, nel pomeriggio di oggi, il 18enne paganese è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni-Salerno.