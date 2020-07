Litiga con la fidanzata, poi in preda ad un raptus danneggia un'auto

Prima litiga con la fidanzata e poi sfascia un’automobile parcheggiata in strada. E’ accaduto, nella serata di lunedì in via Francesco Carillo, in località San Lorenzo, a Cava de’ Tirreni davanti agli occhi increduli dei residenti.

Il fatto

Secondo quanto raccontato dagli abitanti sui social, i due giovani avrebbero iniziato a discutere animatamente per diversi minuti. Poi il ragazzo, in preda ad un raptus, si è scagliato contro lo specchietto laterale e il finestrino di una vettura. Soltanto quando si è resa conto di ciò che aveva combinato, la coppia è fuggita via tra le urla dei condomini della zona.