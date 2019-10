Cava, llinea dura del giudice: la badante violenta resta in carcere

Resterà in carcere la badante rumena di 53 anni che, lunedì scorso, è stata arrestata per maltrattamenti nei confronti dell’anziana ultranovantenne, residente a Cava de’ Tirreni, con la quale conviveva, affetta da una patologia invalidante.

Le violenze

Il giudice per le indagini preliminari, infatti, ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere come richiesto dal pm Amoruso per via delle prove raccolte finora dagli inquirenti che risulterebbero schiaccianti. Le indagini sono partite a seguito di una segnalazione anonima alla locale tenenza dei carabinieri, i quali hanno subito installato delle telecamere all’interno della casa dell’anziana di 95 anni situata in viale Garibaldi. E così, dai filmati, sono emersi tutti i maltrattamenti e gli abusi messi in atto dalla badante. Infine il blitz con la reclusione in carcere.