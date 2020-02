Cava, toccò il sedere ad una minore sul pullman: chiesto processo per violenza sessuale

Rischia il processo per violenza sessuale aggravata, perchè accusato di aver toccato il sedere ad una ragazza di 14 anni, a bordo di un bus, nel lontano 2013. I fatti si sarebbero registrati a Cava, con la denuncia della famiglia della minore utile per avviare l'indagine ed identificare l'imputato. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe provato anche a stringere a se la minore, con il corpo, spingendolo contro il suo. L'accusa è di violenza sessuale aggravata, con l'ultima parola che ora spetterà al gip, in udienza preliminare, prima di un eventuale processo