Raffiche di vento a Cava, ex vigile schiacciato e ucciso da un pino

Le forti raffiche di vento provocano un morto in provincia di Salerno. La tragedia è avvenuta, questa mattina, in Viale Crispi a Cava de’ Tirreni, dove un ex vigile urbano di Salerno Alberto Marino, in quiescenza, è rimasto schiatto da un albero della villa comunale. Si tratta di un pino di grosse dimensioni che, a causa del vento, ha abbattuto la ringhiera perimetrale finendo sull’uomo, residente nella zona, che stava passeggiando con il suo cane.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Dolore in città per l’accaduto.