Lutto a Cava, muore l'avvocato-scrittore Alfonso De Sio

Lutto a Cava de’ Tirreni per la scomparsa dell’avvocato/scrittore Alfonso De Sio, 92 anni, padre dell’ attrice Giuliana e della cantautrice Teresa. Il decesso è avvenuto all’interno della sua abitazione mentre era in casa con la terza moglie. A comunicarlo una nota della casa editrice Marlin per la quale De Sio ha pubblicato Il viaggiatore felice'(2016), L'onesto imbroglio (2017) e Il male di scrivere. Storia di Marco e del suo gallo (2018).

I funerali

De Sio era nato nel 1928 a Cava de’ Tirreni e nel 2014 l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno lo aveva insignito della medaglia d'oro per i 50 anni di attività. Le esequie saranno celebrate domani (mercoledì 22 gennaio), alle ore 15,30, dalla casa dell’Estinto in via Papa Giovanni XXIII n. 62 fino alla Chiesa Nuova di San Vito Martire.