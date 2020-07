Si schianta con la moto mentre torna a casa: Cava piange Aniello Lamberti

Si chiamava Aniello Lamberti, 34 anni, piastrellista di mestiere, il giovane che, nella notte tra sabato e domenica, è deceduto in un incidente stradale a Cava de’ Tirreni.

La tragedia

Stava rientrando a casa, poco dopo la mezzanotte, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro il cancello di un’abitazione situata in via Pasquale Di Domenico, tra le frazioni di Santa Lucia e Sant’Anna. L’impatto è stato violentissimo e neanche il casco lo ha salvato. Aniello Lamberti è stato soccorso dai sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Viveva nella frazione Sant’Anna, lascia due figli di 4 e 8 anni. Sulla esatta dinamica del sinistro indagano i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I funerali

Le esequie sono state già celebrate, nel pomeriggio di ieri, nella locale chiesa di Sant’Anna alla presenza di familiari e amici. Dolore in tutta la comunità.