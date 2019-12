Musica troppo alta: multati due locali della movida a Cava

Blitz della Polizia nella movida a Cava de’ Tirreni, dove, lo scorso weekend, sono stati sanzionati due locali del Borgo Scacciaventi per aver superato il limite consentito per la musica. I controlli sono proseguiti anche in altri esercizi commerciali fino a Piazza San Francesco. Ben 84 i clienti identificati dai poliziotti.

I posti di bloccoa

Nel corso dell’operazione sono state fermate e ispezionate diverse automobili, di cui due, al termine degli accertamenti, sono state sequestrate per assenza di copertura assicurativa.