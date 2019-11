Omicidio Maiorano: i figli di Nunzia in adozione, ma ora il padre vuole vederli

E’ stato aperto ieri, presso il tribunale dei minori di Salerno, il procedimento per l'adozione dei figli di Nunzia Maiorano, la 41enne di Cava de' Tirreni che, il 22 gennaio 2018, venne uccisa a coltellate dal marito Salvatore Siani. I tre ragazzini, da quel giorno, non possono più vedere il padre, già decaduto dalla responsabilità genitoriale e, presto, potrebbero anche perdere il cognome dell'uomo.

L'udienza e la richiesta del papà

L’udienza di ieri - riporta Il Mattino - si è concentrata sul destino dei due bambini, già affidati allo zio materno che, con la moglie, ha avuto l’affido dei minori, ed ora ha fatto istanza di adozione. I due (maschio e femmina) sono stati sottoposti ad un delicato percorso di psicoterapia. Il terzo figlio, quello maggiore, si trova attualmente in una comunità. Intanto, sempre ieri, il padre, già condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, tramite il suo legale, ha chiesto di poter incontrare i suoi tre figli prima di essere trasferito in un carcere del Nord Italia. La decisione finale spetterà al tribunale ordinario che ha competenza in materia.