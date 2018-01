Cava, operaio della Metellia Servizi si ferisce con una siringa

Paura, ieri mattina, a Cava de’ Tirreni, dove un operaio ecologico della Metellia Servizi (società addetta alla raccolta dei rifiuti) si è punto con l’ago di una siringa priva cappuccio protettivo.

Il caso

L’uomo – riporta Cronache – stava svolgendo il suo lavoro in via Aniello Salsano, nei pressi dell’ufficio postale della frazione Pregiato, quando, nel corso di un’ispezione di alcuni sacchi della spazzatura e nonostante fosso munito di guanti di gomma, si è ferito per colpa della presenza di numerose siringhe all’interno di un sacchetto. Dopo l’episodio di ieri mattina, sale a nove il numero dei lavoratori della Metellia costretti a sottoporsi al lungo ed articolato protocollo anti epatite e anti Aids a causa delle punture di siringhe prive dell’apposito involucro protettivo scriteriatamente cestinate.