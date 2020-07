Nuova piazza a Cava: l'inaugurazione con De Luca, le foto

Verrà inaugurata domani, 4 luglio, alle ore 20, alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca, la nuova piazza in pietra lavica a Cava dei Tirreni. Tanto verde, una fontana in ceramica a muro e le panchine in pietra lavica smaltata in vari colori caratterizzano la suggestiva opera.

Situata alle spalle del locale Marte, tra il Trincerone e il centro storico, la piazza godrà anche di una illuminazione particolare. Sarà intitolata ad Andrea e Gina Passaro, gli stilisti degli abiti da sposa che hanno dato lustro alla città metelliana. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano