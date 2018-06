Cava de' Tirreni, va in onda il film con Valentina Nappi

Dopo I Racconti dell’Orso di Samuele Sestieri e Olmo Amato, presentato a maggio a Salerno, un altro film italiano sarà annunciato, per la prima volta nel Sud Italia, giovedì 28 giugno alle 21 presso il Cinema Metropol di Cava de’ Tirreni. Si tratta di due lavori della regista Monica Stambrini, che si era fatta conoscere nel 2001 con il suo film di esordio Benzina, con Regina Orioli e una giovane Maya Sansa, che era stato presentato in concorso a Torino e in festival prestigiosi come Toronto.

I film

I due film che la Stambrini presenterà a Cava fanno parte di una collaborazione che la regista ha avviato con l’attrice Valentina Nappi, ovvero Queen Kong del 2016, cortometraggio presentato in concorso al Pesaro Film Festival e vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, e il documentario ISVN – Io Sono Valentina Nappi, spaccato di vita della Valentina Nappi privata, impreziosito dalle musiche originali di Bello Figo, Le Luci della Centrale Elettrica e gli Heroin in Tahiti, e anch’esso attualmente in giro per festival internazionali. Dopo la proiezione vi sarà l’incontro con il pubblico, al quale parteciparanno la regista Monica Stambrini e l’attrice Valentina Nappi, che sarà moderato da Marco Romagna, direttore e fondatore della rivista cinematografica CineLapsus.com.