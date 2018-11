Sale in auto ed investe alcuni ragazzi fuori dalla discoteca: fermato

Tragedia sfiorata la scorsa notte a Cava de’ Tirreni, dove alcuni ragazzi sono stati travolti da un’auto in corsa, guidata da un giovane, molto probabilmente ubriaco, mentre uscivano da una discoteca.

Il fatto

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe scaturito da un litigio scoppiato all’interno del locale e poi degenerato con il folle gesto, che ha portato al ferimento del gruppo di amici. Non solo. Il conducente della vettura, infatti, ha urtato anche delle vetture in sosta terminando la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le loro condizioni di salute non sono gravi. L’investitore, poco dopo, è stato identificato e fermato dalle forze dell’ordine.