Cava, rapina al bar-tabacchi "San Nicola": banditi in fuga

Tensione, intorno alle 13.30 di oggi, in via De Filippis a Cava de’ Tirreni, dov’è andata in scena una rapina all’interno del bar-tabacchi “San Nicola".

La rapina

Due banditi a mano armata hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale per farsi consegnare l’incasso. Soltanto che un automobilista, resosi conto di ciò che stava accadendo, ha dato l’allarme, mentre un passante ha provato a rincorrerli senza alcun risultato. I rapinatori sono riusciti a fuggire ma sembra a mani vuote. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini ascoltando le testimonianze del commerciante e dei presenti.