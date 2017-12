Cava, rimosse le casette dei mercatini di Natale

Sgomberati i mercatini di natale in piazza Abbro a Cava de’ Tirreni. Il provvedimento - riporta La Città - è stato disposto qualche giorno fa. Il motivo? Non rispettavano i termini previsti dal bando di concessione.

Il blitz

Nel corso di alcuni accertamenti effettuati dagli uffici comunali, infatti, è emerso che non rispettavano in realtà le clausole di vendita, soprattutto in merito ai prodotti esposti, previste dal bando di concessione diramato poche settimane prima. “Le tipologie dei generi esposti per la vendita al pubblico - si legge nel bando - devono essere strettamente rapportante al tema del Natale, ad esempio prodotti dolciari, giocattoli, giocattoli pirici di libera vendita e consentiti dalla legge, addobbi natalizi, presepi e pastori, editoria di libri, dischi e CD a tema, fiori, artigianato, oggettistica, opere dell’ingegno e dell’hobbismo a tema natalizio”.

Niente di tutto ciò, però, era stato esposto per la vendita dagli ambulanti a cui era stato concesso di occupare le caratteristiche casette in legno.