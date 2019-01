Cava de' Tirreni, riprendono i lavori sulla Sp 360: i disagi

Dopo una interruzione causata da motivi tecnico-amministrativi, tra cui l’interferenza della linea Enel di media tensione, sono ripresi i lavori di realizzazione della “Variante e messa in sicurezza della SP 360 (via Vitale)" nel comune di Cava de’ Tirreni. Lo annuncia, in una nota, il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

I lavori

L’intervento ha visto la realizzazione di una bretella di by-pass collegante un tratto della via Ferrara e smontante sulla via Vitale, di lunghezza complessiva pari a circa 160 metri, in modo tale da isolare la zona critica avente lunghezza complessiva di circa 300 metri e caratterizzata da un tornante con visibilità in curva assai limitata. L’apertura della variante è prevista entro la fine del mese di febbraio.

Il commento di Strianese: