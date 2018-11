Scippa un'anziana, poi si nasconde nel bagno del convento: denunciato 23enne

Paura, oggi, in Piazza San Francesco a Cava de’ Tirreni, nei pressi del convento di San Francesco e Sant’Antonio, dove un’anziana è stata scippata da un ragazzo di 23 anni, C.S, di Salerno. Immediata la segnalazione al locale commissariato di Polizia, con una volante che è giunta prontamente sul posto per raccogliere tutte le informazioni utili per identificare il malvivente.

Le indagini

Il 23enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona ed attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, si era nascosto nei bagni pubblici del chiostro del convento. Poi ha tentato di dileguarsi con la refurtiva verso Corso Umberto I. Ma, in pochi minuti, è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Dopo essere stato fotosegnalato dalla Polizia Scientifica, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con strappo. La refurtiva, infine, è stata restituita all’anziana.