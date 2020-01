Cava in ansia per la scomparsa di un giovane, la madre: "Aiutatemi a trovarlo"

La città di Cava de’ Tirreni è in ansia per la scomparsa di un adolescente, Luigi Zucca,15 anni, del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri.

La denuncia

Il giovane, intorno alle 16.30, si è allontanato da casa senza dare più sue notizie. Indossava un pantalone di tuta grigio, felpa nera con cappuccio e disegni frontali bianchi, giubbotto bomber blu scuro e scarpe nere della Nike. A lanciare l’allarme, tramite i social network, è stata la madre, che invita "chiunque dovesse avvistarlo a contattare il locale commissariato di Polizia al numero 113 oppure 089.340511". Le forze dell’ordine si sono subito mobilitate sul territorio per riuscire a rintracciarlo.