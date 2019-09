Guidava un’auto rubata senza patente: denunciato 17enne a Cava

Un diciassettenne di origine marocchina, residente nel basso Lazio, è stato deferito in stato di libertà dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il caso

Dopo alcuni furti di veicoli, soprattutto utilitarie, rubati nei comuni della Costiera Amalfitana e rinvenuti abbandonati in località impervie delle frazioni collinari di Cava, i poliziotti hanno predisposto una mirata indagine attraverso servizi specifici di osservazione e appostamento. E così è stata recuperata dagli agenti un’autovettura utilitaria, noleggiata da turisti inglesi in vacanza nella Divina, risultata rubata a Vietri Sul Mare, nei pressi di un noto ristorante dove si erano recati per il pranzo. Diramate le ricerche del veicolo rubato, i poliziotti, nello stesso pomeriggio, hanno intercettato l’autovettura mentre attraversava il territorio del comune di Cava in direzione nord, verso Nocera Inferiore. Dopo un breve inseguimento, il veicolo con a bordo il solo conducente, è stato bloccato dagli agenti che hanno bloccato prontamente il tentativo di fuga del giovane a bordo.

L'identificazione

Quest’ultimo è stato identificato per C.O., di 17 anni, cittadino marocchino, residente in un comune del frusinate. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre per il minore è stato disposto l’accompagnamento presso una casa famiglia di Cava de’ Tirreni, tramite i servizi sociali del Comune. Al padre del giovane è stato successivamente notificato il verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ai sensi dell’articolo 116/15-17, perché, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, ha consentito al figlio minore di guidare autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida.