Cava, blitz dei vigili urbani: sequestrata una falegnameria

Una falegnameria è stata sequestrata dalla Polizia Municipale in località Pregiatello a Cava de’ Tirreni. I sigilli sono scattati al termine dei controlli effettuali anche dall’Ufficio Igiene e Sanità dell’Asl e dalla Guardia di Finanza. L’attività era abusiva in quanto priva di alcuna autorizzazione e dei requisiti ambientali e di sicurezza.

L’altro sequestro

Nei giorni scorsi le ispezioni hanno portato, in località Pianesi, anche al sequestro di due forni per l’attività di produzione ceramica, causa l’immissione, senza i dovuti filtri, in atmosfera per l’abbattimento dei fumi e delle polveri sottili. I responsabili della falegnameria e della ceramica sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per i connessi reati ambientali e fiscali.