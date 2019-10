Cava, va in ospedale per difendere il figlio medico e spara: scatta l'arresto

E’ stato arrestato nella notte, L.A le sue iniziali, accusato di porto abusivo di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate; un altro uomo S. P, invece, per lesioni personali aggravate in danno dell’arrestato.

Il fatto

Si sono vissuti minuti di panico, ieri pomeriggio, all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni, dove un uomo ha aggredito il medico di turno in quanto voleva a tutti i costi rimanere in corsia per assistere agli accertamenti a cui era sottoposto un suo congiunto. All’improvviso, però, è giunto il padre del camice bianco, L.A, il quale, dopo essersi posizionato nel piazzale antistante al pronto soccorso, nel corso di un acceso confronto con l’uomo in questione, ha estratto una pistola revolver - regolarmente detenuta ma abusivamente portata - ed ha esploso due colpi di pistola ferendolo agli arti inferiori. Poi è scappato. La sua fuga, però, è durata solo pochi metri, perché il figlio del gambizzato, lo ha raggiunto in una traversa attigua, e nel corso di un violento litigio è esploso un colpo di pistola che ha colpito il papà del medico. Altre indagini, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono tuttora in corso.