Cava, stop ai mezzi pesanti in località San Giuseppe al Pozzo

Stop ai mezzi pesanti, a Cava: scatta il divieto da oggi, mercoledì 14 agosto, per il transito dei mezzi pesanti sul tratto di strada stradale che attraversa la località San Giuseppe al Pozzo. E' istituito il divieto di circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, su via XXV Luglio, dall'intersezione di via Pasquale Santoriello, fino all'intersezione con via G. Cesaro, direzione sud (Salerno) - nord (Nocera Sup. e Inf.). Gli automezzi provenienti da sud (Salerno) e in uscita dall’autostrada, saranno deviati all'altezza di via P. Santoriello per proseguire in direzione Napoli su via delle Arti e dei Mestieri, via G. Cesaro (S.P. 360) e via M. Randino.

Il divieto

È sempre in vigore, inoltre, l’Ordinanza del 2015 che vieta la circolazione dei mezzi pesanti in uscita dall’autostrada di proseguire in direzione sud. Sono consentite le operazioni di carico e scarico ai mezzi che devono raggiungere le destinazioni ubicate nelle aree vietate e la circolazione ai mezzi di soccorso, bus turistici e trasporto pubblico.

Parla l’Assessore Giovanni Del Vecchio