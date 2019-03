Cava, tenta di palpeggiare una 16enne ma resta libero: lettera a Mattarella e Salvini

Nonostante le ripetute minacce e il tentativo di violentare, lo scorso otto marzo, una ragazzina di appena 16 anni, il suo vicino di casa, con diversi precedenti penali e una denuncia a suo carico, resta libero.

La protesta

Una situazione che, in questi giorni, sta suscitando la rabbia dei residenti della frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni. Un gruppo di genitori, preoccupati per la sorte delle loro figlie, hanno inviato – riporta Il Mattino - una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro dell’Interno Matteo Salvini per metterli a conoscenza di quanto accaduto e chiedergli un provvedimento duro contro il presunto molestatore.

Il fatto

Secondo quanto accertato dalla Polizia, sono le 10.30 dell’8 marzo scorso quando la giovane è in strada, a pochi metri dalla sua abitazione. Sta aspettando un’amica. L’uomo inizia a guardarla in modo insistente fino ad avvicinarsi, tentando di palpeggiarla. La ragazza riesce a sottrarsi alle molestie e trova il coraggio di chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti, la giovane è in preda al panico, mentre lui è appostato dall’altra parte della strada. I poliziotti riescono a salvarla, ma non c’è flagranza di reato, nè testimoni che possono confermare la testimonianza della ragazza ancora minorenne. E dunque gli agenti non possono fare altro che denunciarlo a piede libero.