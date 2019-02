Tentano di rubare in una concessionaria: ladri costretti alla fuga a Cava

Nuovo tentativo di furto a Cava de’ Tirreni. Nella serata di domenica, infatti, quattro banditi hanno cercato di fare irruzione all’interno di una concessionaria di automobili, situata in via Gaudio Maiori, provando a rompere il cancello d’ingresso, ma sono stati costretti a fuggire per via dell’arrivo di una vettura.

Le indagini

A quanto pare, però, presto saranno rintracciati dalle forze dell’ordine in quanto sono stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura e che ora sono al vaglio degli inquirenti. Insomma, i quattro malviventi hanno le ore contate.