Provano a rapire una bambina a Cava: nei guai coppia di anziani

E’ stata identificata la coppia che, agli inizi di febbraio, avrebbe cercato di rapire una bambina a Cava de’ Tirreni. Si tratta di un uomo di 70 anni e di sua sorella di 69 anni, cavesi e senza figli, che risultano indagati dalla Procura di Nocera Inferiore.

La dinamica

L’episodio incriminato risale alla mattina del 5 febbraio, in via Eduardo Talamo, quando la madre della piccola era in attesa del pullmino dell’asilo nido che avrebbe accompagnato la figlia, di appena due anni e mezzo, a scuola. La 69enne si è avvicinata prima alla bambina chiedendole il suo nome e facendole anche un complimento “come sei bella”; poi si è rivolta alla madre chiedendole: “Vuoi darmi tua figlia?”. A quel punto la giovane donna, spaventata, ha minacciato di telefonare alle forze dell’ordine. E così i due malintenzionati si sono allontanati avvertendola: “Prima o poi ce la prendiamo”. Di qui la denuncia ai militari dell’Arma, che grazie ad alcune testimonianze e alle immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona sono riusciti a dare un volto alla coppia.