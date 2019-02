"Truffa del resto" nei negozi a Cava de' Tirreni: arrestato 40enne

Nuovi controlli della Polizia nel comune di Cava de’ Tirreni contro la spendita di banconote false e la cosiddetta “truffa del resto” che consiste nell’acquistare un prodotto, con un prezzo contenuto, generalmente entro i 5 euro, e pagare con una banconota di taglio elevato, sostituendola poi con artifizi per raggirare il cassiere con una falsa

Il caso

Nella giornata di ieri, intorno alle 13.30, gli agenti hanno notato un uomo che scappava a piedi, inseguito da un cameriere, in via Guerritore. In poco tempo lo hanno fermato: si trattava di un 40enne, S.A le sue iniziali, residente a Napoli, con numerosi precedenti penali a carico per i reati di truffa, ricettazione e spendita di banconote di 100 euro false. E, proprio per quest’ultimo reato, nell’ultimo quinquennio era stato denunciato varie volte e arrestato in due occasioni. Nel corso della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di una banconota da 100 euro, 3 banconote da 5 euro, oltre ad una chiave codificata di un veicolo di marca Fiat. Non solo. Dalla perquisizione veicolare è stato rinvenuto, nascoste da una copertura/modanatura in plastica assicurata da una vite in ferro, una busta in cellophane contenente nr. 3 banconote da 100 euro risultate false, e la somma di euro 360 in banconote di vario taglio originali. Per questo, dopo le formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.