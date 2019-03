I Cavalieri d'Italia tornano nel Cilento: le suggestive immagini del raro uccello acquatico

Sono tornati qualche giorno fa, precisamente il 29 marzo, i Cavalieri d'Italia nel Cilento. A catturarne la bellezza in scatti e video, alle ore 15 di venerdì, il fotografo Andrea Sorrentino. I 3 eleganti esemplari si sono concessi una pausa alla foce del Bussento, dove già furono avvistati il 18 aprile del 2017. Lo scorso anno, invece, uno stormo sostò a Palinuro. Emozioni.

La curiosità

Il cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) è un uccello acquatico della famiglia dei Recurvirostridi che vive in paludi e le lagune poco profonde, con sponde sabbiose e sassose. Si può trovare in Europa, intorno al Mar Mediterraneo, e a nord fino alla Germania e al Regno Unito, mentre in Africa sia sulle coste mediterranee che in Madagascar; in Asia sia in Asia centrale, nelle zone del Sud-est asiatico e anche in Asia orientale (Cina, Taiwan e alcune isole). In Italia si stima vivano circa 4000-5000 coppie di cavaliere d'Italia, seconda popolazione europea per importanza dopo quella spagnola, dove infatti nidificano circa 12000 coppie. Quasi tutti i cavalieri d'Italia italiani sembrano svernare nelle paludi del Mali e del Senegal, come per esempio il Delta interno del Niger, ma qualcuno resta in Italia anche d'inverno: nella stagione fredda si concentrano soprattutto in Sardegna, in Sicilia e qualche esemplare anche nella salina di Comacchio.



