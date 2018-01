Cavalli vaganti ad Agropoli: la protesta di residenti e automobilisti

Ci risiamo: nelle ultime ore, in località Moio e Madonna del Carmine, ad Agropoli, sono stati di nuovo avvistati cavalli vaganti in strada, anche in prossimità di curve. La presenza degli animali allo stato brado mette in pericolo l'incolumità dei cittadini e degli automobilisti. I residenti protestano e chiedono l'intervento immediato dell'amministrazione comunale.