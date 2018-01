Cavalli vaganti sulla Via del Mare, bus rischia incidente

Non cala l'emergenza dei cavalli vaganti sulla Via del Mare: in particolare ieri, nel tratto che collega Agropoli con Castellabate e gli altri comuni cilentani, numerose risultano le segnalazioni di avvistamenti di cavalli che spuntano tra le auto, creando disagi alla circolazione e rischiando di provocare incidenti.

Il fatto

Come riporta Infocilento, ad esempio, nella mattinata di ieri, un autobus proveniente da Castellabate che trasportava studenti diretti ad Agropoli, si è ritrovato davanti, all’uscita di una curva, un cavallo che sostava indisturbato a centro strada: l’autista è riuscito a evitare il peggio, ma sul pullman è scattato il panico tra i giovani. Sconosciuta, l’identità del proprietario degli equini che girovagano spesso per strada: accorato, dunque, l'appello alle forze ed alle istituzioni per contenere il fenomeno.