Da morte certa al pascolo: lieto fine per il cavallo del boss Zullo, la storia

Da una vita di stenti ad una rinascita completa: è il regalo di Natale per Unadame, il cavallo del boss Dante Zullo, salvato dagli animalisti e, in particolare, da Teresa Salsano della Lega del Cane di Cava de' Tirreni. Tutto è iniziato circa un anno fa, quando Nicole Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi, ha ricevuto una segnalazione in merito a due cavalli in pessime condizioni a Cava de' Tirreni: Nicole ha allertato la Lega del Cane di Milano, per cercare contatti a Cava.

La storia

La Lega del Cane di Salerno, dunque, a sua volta ha chiesto aiuto a Teresa Salsano che si recò sul luogo indicato, trovando i due cavalli di Dante Zullo, dopo il cui arresto gli equini erano rimasti in un terreno vicino, dove c'era la scuderia. Uno dei due, in particolare, era riverso a terra in un evidente e gravissimo stato di disidratazione (vedi foto in basso ndr). Allertando un veterinario, è stato possibile conoscere la terapia endovenosa da somministrare all'animale per 15 giorni, ma nessuno intendeva mettere piede in quel terreno "che scottava", per cui Teresa Salsano si è trovata sola a curare il cavallo.

Il lieto fine

"Con timore, inesperta di cavalli, riuscii a fargli tutta la terapia e passo dopo passo, giorno dopo giorno, mese dopo mese, tra carote, mele di prima qualità e tanto amore, tra l'incredulità di tutti, Uandame si è rimesso in piedi. - racconta l'animalista - Oggi è passato un anno da quel giorno e domani Uandame sarà condotto a l'Aquila per essere adottato. Lo accompagnerò personalmente, inizierà una nuova vita: niente più corse, ma solo pascolo e tanto amore", ha concluso. Un lieto fine a pochi giorni dal Natale.



