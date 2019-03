Manufatti abusivi scoperti a Celle di Bulgheria: parte l'abbattimento

Nuovi abusi edilizi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I carabinieri hanno scoperto la presenza di opere abusive in località Rossini di Celle di Bulgheria su su di un’area di 3.430 metri quadrati.

Il blitz

Nel corso di una perquisizione, infatti, hanno rinvenuto muri in calcestruzzo con rivestimento in pietra, cinque aiuole circolari realizzate in corrispondenza degli ulivi, una rampa di accesso lunga 12 metri e due muri laterali con un cancello in ferro realizzati in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale in assenza del necessario nulla osta dell’Ente. Per questo il direttore del Parco, Romano Gregorio, dopo l’informativa da parte dei militari dell’Arma, ha emesso un’ordinanza che obbliga il committente e l’esecutore degli abusi edilizi alla demolizione delle opere entro 90 giorni e al ripristino dello stato dei luoghi.