Abusi edilizi a Celle di Bulgheria: scatta l'ordine di demolizione

Blitz dei carabinieri-forestali in località Rossini/Isca Mulino nel comune di Celle di Bulgheria, dove, nei giorni scorsi, hanno scoperto la presenza di movimenti terra, con alterazione/rimodellamento del piano originario di campagna su fondo di circa 2,500 mq, attraverso il riporto di terreno vegetale, materiale litoide proveniente dal fiume e rifiuti edili provenienti da demolizioni, con successivo spianamento, per livellare parte del fondo di proprietà originariamente inclinato, modificando e riportando il piano di campagna più basso ad un livello di circa 2,00 ml rispetto a quello originario.

L'ordinanza

Le opere in questione sono state realizzate nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni senza il nulla osta dell’Ente. Per questo il direttore Romano Gregorio ha dato il via libera alla loro demolizione.