Muore folgorata in casa, la difesa dell'elettricista: "Indagate tutti i familiari"

Potrebbe allargarsi il numero degli indagati per la morte di Francesca Maione, la ragazza di 27 anni di Celle di Bulgheria morta, lo scorso 16 maggio, nella doccia della sua abitazione a causa di una scarica elettrica. Al momento, nel mirino della Procura di Vallo della Lucania, sono finiti il padre della giovane e l'elettricista che aveva realizzato l’impianto elettrico.

La memoria difensiva

E proprio l’avvocato di quest’ultimo - riporta Il Mattino - ha inviato una memoria agli inquirenti per chiedere di iscrivere nel registro degli indagati anche la mamma, la nonna e il fratello della 27enne. Le prime due perché “nella qualità di proprietarie dell’immobile dove si è verificato l’evento, erano consapevoli di convivere con una fonte di pericolo, della quale avevano il governo, e non hanno posto in essere nessun intervento utile ad evitare l’evento”. Va verificato inoltre, previe indagini, se il fratello è stato “coautore”, insieme al padre, di interventi “artigianali” sull’ impianto elettrico dell’ abitazione. Nella memoria difensiva si chiede anche di provvedere alla sostituzione del custode dell’immobile che al momento risulta essere il papà di Francesca, per ragioni di incompatibilità e di pregiudizio dei diritti dell’elettricista. L’avvocato dell’elettricista, infine, ha chiesto alla Procura di svolgere ulteriori indagini sull’immobile per verificare se siano intervenuti altri elettricisti o idraulici che abbiano potuto concorrere alla realizzazione dell’evento.