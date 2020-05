Dramma a Celle di Bulgheria, ragazza trovata morta nella doccia

Tragedia, questa sera, a Celle di Bulgheria, dove una ragazza di 26 anni, F.M. le sue iniziali, è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dramma

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era rientrata da poco a casa e si era andata a fare la doccia. Soltanto che da lì non è più uscita. Per questo i genitori si sono recati all’interno del bagno trovandola priva di sensi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Dolore nel piccolo comune cilentano.