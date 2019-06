Perde il cellulare con le foto del figlioletto morto: le restuiscono solo la scheda, lo sfogo della mamma di Alessandro

Purtroppo oggi, è l'8° giorno che non ho più il cellulare anzi quel cellulare dove c'erano i nostri ricordi i nostri messaggi, il mondo intero ha condiviso questo dolore dandomi consigli come recuperare i dati... trasmettendomi affetto. Ma purtroppo c'è ancora gente senza cuore, senza rispetto per il dolore degli altri.

Lo ha scritto, con amarezza, Tiziana Morra, mamma di Alessandro Farina, il ragazzino di Pellezzano volato in Cielo troppo presto. La donna, giorni fa, aveva lanciato un appello per ritrovare il suo cellulare perso in località Croce, dove erano presenti le foto del suo bambino. Purtroppo, quel telefono non è stato ritrovato e, con esso, mamma Tiziana ha perso molti suoi ricordi in scatti.

Lo sfogo a mezzo social