Gli "amici di via Lucio Petrone" si ritrovano a cena in vista del 2020

Anche quest’anno gli “amici di via Lucio Petrone” si sono ritrovati all’interno di un noto ristorante di Salerno per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Una tradizione che dura ormai da ben quindici anni per far incontrare persone che sono nate e cresciute nello stesso rione. Ogni anno i commensali sono diversi, ma lo zoccolo duro c’è sempre.

Gli organizzatori

I promotori di questa simpatica iniziativa sono Maurizio De Santi, Sergio Forte ed Enzo Fasano. Tra i presenti anche l'acchiappavip Francesco Caterina. Dopo la cena, considerata dai presenti davvero “brillante”, tutti si sono dati appuntamento al prossimo 29 dicembre 2020.