Prima la cena e poi la febbre: 7 persone in isolamento a Pisciotta, in attesa del tampone

Prevenzione e profilassi in Cilento. Dopo l'annuncio del sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, in merito a tre casi positivi al Covid nella propria comunità, è in attesa di notizie anche il sindaco di Pisciotta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl, sezione Vallo della Lucania, ha effettuato tamponi su sei persone che hanno partecipato ad una cena a casa di una persona anziana, un professionista. Il giorno dopo, l'anziano ha accusato febbre e sono stati effettuati tamponi, estesi alle altre persone con le quali aveva cenato insieme al padrone di casa, dunque in totale sette. In attesa dell’esito sono tutti stati posti in isolamento domiciliare.