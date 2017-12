Cena e tombolata per gli "ultimi" a Natale presso San Demetrio, il parroco: "Triste sold out"

Un Natale vissuto all'insegna della solidarietà e della generosità, quello della comunità di San Demetrio Martire, a Salerno, con la cena per i meno abbienti organizzata insieme con l'associazione Venite Libenter.

"Tutto esaurito"

Toccanti, le parole del parroco, monsignor Mario Salerno: "Anche la sera di Natale nel nostro salone parrocchiale madre Teresa, sold out! Purtroppo. Il tutto esaurito in genere è segno di successo. Ma nel nostro caso è segno di insuccesso per una società che emargina e crea sempre più disagi e povertà. - ha osservato monsignor Salerno - È stata una bella serata per i nostri amici ospiti con cena e tombolata. È stata una bella serata per tanti volontari impegnati. Ma il velo di tristezza per tanto disagio rimane dentro", ha concluso. Numerosi senzatetto e persone sole, dunque, hanno potuto vivere momenti di convivialità nel giorno del Santo Natale.