Cena pugliese con nonna Anna - barese doc

Direttamente da Bari, avremo l'onore di ospitare ai nostri fornelli una persona simpaticissima, una nonna meravigliosa, una cuoca spettacolare. Nonna Anna, nonna doc. Barese, porterà i suoi prodotti tipici e ci preparerà una cena tipica pugliese che solo a casa sua potreste degustare. Per evitare di scendere in Puglia, l'Associazione Maldestra ci aiuta a portare lei qui, a casa nostra che sarà, per un po', anche casa vostra.

Il menù prevede:



ANTIPASTO

Fave & Cicorie con crostini

Rape stufate

Olive fritte



PRIMI

Assaggi di:

Lagana fatta in casa con sugo di cozze e seppie

Riso patate e cozze



SECONDO

Cozze & Seppie ripiene

con verdure del nostro orto



DOLCE

Pasticciotto scomposto



VINO

Primitivo di Putignano



acqua / pane



Mangeremo tutti insieme, condivideremo sedie tavoli dialetti sorrisi e sapori di una regione meravigliosa. Il contributo associativo è di 25€, 20€ per i soci.

I posti sono limitati quindi è necessario prenotare al 3409066128.