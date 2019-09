Banco Alimentare: il Governatore De Luca a cena con 136 sindaci della Campania, a Fisciano

Spegne 30 candeline, il Banco Alimentare Campania Onlus: venerdì 27 settembre: alle ore 19,30 presso la sede operativa regionale del Banco Alimentare Campania Onlus, si terrà una cena-evento con la presenza del Governatore della Regione, Vincenzo De Luca e 136 Sindaci che condividono l’impegno del Banco al servizio delle persone indigenti, per la tutela dell’ambiente e per l’ educazione contro lo spreco alimentare. L’evento sarà l’occasione per illustrare le attività svolte e delineare le iniziative future per rafforzare ulteriormente le attività del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Il Banco Alimentare aiuta in Campania 152.565 persone indigenti ogni mese, recuperando e donando loro gratuitamente 7.005.888 kg di alimenti per un valore commerciale di 15.962.221 euro. Una virtuosa rete solidale che coinvolge aziende, volontari, i servizi sociali dei comuni coinvolti.

Il progetto

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” permette alle famiglie individuate dai servizi sociali di ciascun comune, di donare un pacco alimentare mensile con generi di prima necessità. Un aiuto concreto per rispondere ad un bisogno primario. Un gesto semplice per stare vicino, puntualmente ogni mese, a chi vive un momento di difficoltà. Un concreto impegno comune e di una politica al servizio della gente da parte della Regione Campania e dei 136 amministratori dei comuni coinvolti.

Parla Roberto Tuorto Direttore del Banco Alimentare Campania

“L’azione del Banco Alimentarenon ha solo un valore solidale verso chi vive nell’indigenza, ma assume anche un importantissimo valore ambientale. Il Banco infatti recupera e dona le eccedenze alimentari generate dal canale produttivo e distributivo che, per diversi motivi, non possono più essere vendute pur essendo ottime da consumare. Il 38% di ciò che finisce in discarica è cibo perfettamente consumabile ma non più commercializzabile per svariati motivi (eccedenze di produzione, rotture delle confezioni, stagionalità, errori di confezionamento, fine promozione, etc.) proveniente dall’industria e della distribuzione agroalimentare. Recuperare questo cibo buono significa anche decongestionare le discariche della nostra regione almeno da ciò che invece è perfettamente ancora consumabile se trattato con cura e amore”.

La lotta alla povertà

Il Banco Alimentare Campania è diventato uno stabile interlocutore sui temi della lotta alla povertà e allo spreco, nonché sui temi ambientali per il Piano regionale di Gestione dei rifiuti. Il rapporto istituzionale con la Regione è di fondamentale importanza per l’azione del Banco Alimentare Campania, presente con la sua Rete di 349 strutture caritative (Caritas e parrocchie, mense per i poveri, banchi di solidarietà ed associazioni onlus benefiche, centri di prima accoglienza ed aiuto per unità di strada) e 136 Amministrazioni, convenzionate su tutto il territorio regionale.

La Regione

Sarà presente all’evento anche l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini che segue con attenzione l’attività del Banco Alimentare nella nostra regione. La Regione Campania ha dato seguito alla Legge Regionale Contro lo Spreco per il Recupero delle Eccedenze alimentari sostenendo le azioni, come quelle del Banco Alimentare, focalizzate sul recupero e rivalorizzazione di tali eccedenze. Da quest’anno Banco Alimentare e la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare hanno ricevuto il riconoscimento del MIUR, quale importante azione di educazione per i giovani alla cultura del dono e contro lo spreco alimentare. Lo spreco alimentare va combattuto non solo con concrete azioni di recupero e redistribuzione alle fasce più deboli ma anche con una convinta battaglia culturale che da sempre il Banco Alimentare porta nelle scuole, all’attenzione degli studenti grandi e piccoli.